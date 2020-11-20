Компания Xiaomi представила Mijia Photo Printer 1S – обновление популярного фотопринтера, представленного в начале 2019 года. Новинка обладает новыми возможностями, но с увеличенной стоимостью.

Разница между моделями

Если предыдущая модель могла печатать только 6-дюймовые (100×148 мм) снимки, то Mijia Photo Printer 1S также умеет выпускать 3-дюймовые квадратные отпечатки (86×102 мм), сообщает 24 канал. В комплекте есть по 10 листов 3-дюймового и 6-дюймового форматов.

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Другие особенности Mijia Photo Printer 1S

Разрешение печати сохранилось на уровне 300×300 dpi с 256 степенями интенсивности цвета. Снимки покрываются прозрачной пленкой для защиты от пожелтения и выцветания. Подключение к принтеру осуществляется через бот в WeChat, приложение Mijia, технологию Apple AirPrint и непосредственно по Wi-Fi.

Фото Mijia Photo Printer 1S

В приложении Mijia есть шаблоны для печати снимков на документы: визу США, европейскую визу, 1-дюймовые, 2-дюймовые и ряд других.

Цена

В Китае Xiaomi Mijia Photo Printer 1S стоит 599 юаней (≈2 581 гривна).