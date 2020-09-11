Экосистема умных устройств для дома Xiaomi пополнилась двумя моделями светодиодных светильников, разработанных в сотрудничестве с компанией Philips. Они поддерживают управление со смартфона с возможностью создания автоматизированных сценариев взаимодействия с другими интеллектуальными приборами.

На выбор предлагаются два варианта светильника: прямоугольный и круглый. Первый имеет размеры 998x678x104 мм при весе 6,6 кг. Его мощность составляет 80 Вт при номинальном токе 0,5 А. Размеры второй модели составляют 499x54 мм при весе 1,6 кг, а мощность – 33 Вт при таком же номинальном токе, сообщает Xiaomiadictos.

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Особенности светильников

Светильники поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi 802.11 n и Bluetooth 4.2 BLE, что позволяет управлять ими со смартфона. Через мобильное приложение можно регулировать температуру в диапазоне от 2700 до 5700 K и изменять яркость свечения. Есть возможность настроить ночной режим, при котором яркость будет составлять всего 0,2 люкса, что должно обеспечивать достаточную освещенность помещения не в ущерб сну.



Светильник от Xiaomi та Philips

Через фирменное приложение можно настроить сценарии работы светильника в связке с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Например, чтобы свет автоматически включался при открытии входной двери.



Можно выбрать светильник по форме

Цена

Светильник Xiaomi Mijia Philips Ceiling Light уже поступил в продажу в Китае по цене 58 долларов за круглый вариант и 190 долларов – за прямоугольный.