Китайский производитель Xiaomi анонсировал новый дверной звонок Opple Self-powered Wireless Doorbell. Он полностью беспроводной и поддерживает ряд других интересных функций.

Уже традиционно, изначально Xiaomi представила новинку на краудфандинговой платформе Youpin, передает Gizmochina.

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Opple Self-powered Wireless Doorbell – полностью автономное устройство, не требующее дополнительного питания. В комплект входят два блока для установки снаружи и внутри дома или квартиры.

Интересно, что кнопка за дверью оснащена специальным модулем, преобразующим кинетическую энергию в электричество. Как уверяет производитель, кнопка прошла стресс-тестирование на 100 тысяч кликов, а для ее нажатия не требуется усилий. Поэтому на звонок могут легко давить даже дети и пожилые люди.

Звонок поддерживает 5 уровней громкости, что позволяет установить оптимальный вариант, в зависимости от размера квартиры. Есть также беззвучный режим, при котором вместо сигнала мигает светодиод. В памяти записаны 36 полифонических мелодий с возможностью свободного переключения между ними.

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Цена

На этапе сбора средств стоимость Opple Self-powered Wireless Doorbell – 8 долларов (220 гривен).