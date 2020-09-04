Дочерняя компания Xiaomi 70Mai выпустила новое поколение своего фирменного автомобильного регистратора 4K Smart Driving Recorder A800. Интересно, что новинка может записывать видео в режиме 4К.

Сначала новинку представили на краудфандинговой площадке Indiegogo. Там он собрал достаточное количество средств и уже поступил в продажу, передает gizmochina.com.

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Что еще интересного

Новый видеорегистратор может круглосуточно записывать видео в кинематографическом качестве изображения с разрешением 4K.

Также новинка оснащена функцией автоматического начала записи при распознавании столкновения. Готовые видеоролики хранятся в памяти устройства. Их можно скачать на смартфон через специальное приложение.

Регистратор также можно доукомплектовать задней камерой для ведения синхронной записи с обеих сторон.

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За производительность отвечает двухъядерный процессор Huawei HiSilicon H13559.

Цена

Стоимость регистратора 70Mai 4K Smart Driving Recorder на китайском рынке составляет 102 доллара (2800 гривен).