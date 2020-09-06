Компания Xiaomi выпустила новое поколение своей NFC-метки – Xiaomi NFC Touch Sticker 2. С помощью такого девайса можно выполнять управление смартфоном и умным домом.

Как передает Gizmochina, Xiaomi NFC Touch Sticker 2 выполнена в форме небольшой монеты. Метку получится положить или приклеить на любую поверхность.

К теме Xiaomi показала новое поколение своего видеорегистратора: что интересного

Где можно использовать

Сценариев применения Xiaomi NFC Touch Sticker 2 много. Например, метку можно приклеить на Bluetooth-колонку и управлять ею через смартфон.

Можно подключить к телевизору и переносить изображения с телефона на большой экран.

В общем, можно управлять девайсами умного дома через смартфон или смарт-часы с NFC. Все можно настроить через мобильное приложение.

В описании Xiaomi NFC Touch Sticker 2 сказано, что метка совместима с 2200 умными гаджетами, в том числе 89 платформ Интернета вещей от крупных брендов, в том числе Philips и Xiaomi.

Интересно Девайс дня: умные очки, помогающие бороться с прокрастинацией

Цена

На китайском рынке эту NFC-метку можно заказать всего за 2,9 доллара (80 гривен).