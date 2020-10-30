Компания Xiaomi представила новое поколение зубных щеток в линейке Oclean. Новинка получила улучшенную по сравнению с предшественником конструкцию и отличается пониженным уровнем шума. Второй новинкой компании стал водный ирригатор для очистки полости рта.

Обе новинки уже доступны для покупки, сообщает Gizchina.

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Щетка Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrus

По заявлению производителя, новая щетка значительно тише конкурентов и производит шум всего в 45 дБ, в то время как аналоги от других компаний имеют показатели в 60 дБ. Этому способствует специальный алгоритм подавления шума мотора.



Зубная щетка Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrus

Толщина кончиков ворсинок головки зубной щетки составляет одну сотую миллиметра, что позволяет очищать зубы даже в труднодоступных местах.

Цена

Стоимость зубной щетки Oclean Air2 Sonic – 29 долларов.

Ирригатор W1 Water Flosser

Портативный ирригатор Oclean W1 использует новую технологию нагнетания водяного напора для извлечения частиц пищи. Также в устройстве предусмотрено несколько режимов работы для массажа десен и регулировки давления по девяти уровням. Разработчики реализовали возможность вращения сопла ирригатора.



Ирригатор W1 Water Flosser от Xiaomi

От одного заряда гаджет может проработать до 30 дней, а емкости контейнера достаточно для 160 сеансов.

Цена

Портативный ирригатор компания оценила в 118 долларов.