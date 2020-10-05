Компания Xiaomi пополнила ассортимент оригинальной бытовой техники очередным интересным продуктом. Это компактный ручной пылесос Mijia Mite Eliminator Wired. Он получил доступную цену и высокую производительность.

Новинку сначала представили на краудфандинговой площадке Youpin, передает Gizmochina.

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Чем интересен

Новинка разработана для очистки мягкой мебели и постельных принадлежностей. Пылесос работает на базе двигателя с частотой вращения 85 тысяч оборотов в минуту. Мощность всасывания устройства составляет 12 000 Па.

Для удобства работы с прибором создана большая изогнутая ручка. Также устройство оснащено специальной щеткой для выбивания пыли из мебели и постельного белья.

Кроме того, устройство получило функции дезинфекции с помощью ультрафиолета и режим сушки горячим воздухом с температурой 50 градусов. По заверению производителя, это позволяет выполнять стерилизацию до 99,9%.

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Цена

Стоимость Mijia Mite Eliminator Wired в Китае на этапе сбора средств составляет 29 долларов (800 гривен).