Очередной новинкой в экосистеме умных устройств Xiaomi стали смарт-выключатели Mijia Smart Switch. В перечень главных особенностей умного выключателя вошли поддержка беспроводного управления со смартфона, значительный срок службы, а также доступная цена.

Смарт-выключатель нового поколения предназначен для управления домашним освещением с любого места, и представлен в виде одинарного и двойного выключателей, сообщает Gizmochina.

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Особенности MIJIA Smart Switch

Выключатель синхронизируется с умным шлюзом Mijia через Bluetooth, после чего управление освещением становится доступным с помощью смартфона с любой точки мира, где есть интернет-подключение. Кроме того, управлять работой прибора можно с помощью голосовых команд цифровом помощнику XiaoAI.



Выключатель MIJIA Smart Switch от Xiaomi

Как уверяет производитель, пластик, используемый при изготовлении выключателей, соответствует стандарту огнестойкости V0. Заявленный ресурс переключателей составляет до 80 тысяч нажатий кнопок. Компания также отметила, что с новинками серии Mijia Smart Switch совместимы любые осветительные приборы, мощностью от 3 Вт.

Цена

Стоимость устройства в Китае составляет всего 7 долларов за версию с одной кнопкой, и 8 долларов за двойной выключатель.