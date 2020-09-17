Компания Xiaomi представила лазерный проектор под брендом Fengmi Technology. Новинка примечательна не только разрешением 4K, но и хорошим показателем яркости изображения, а также совместимостью с актуальными стандартами высокой контрастности.

Как уверяют разработчики, диагональ проецируемого изображения с помощью устройства может варьироваться от 100 до 200 дюймов при разрешении картинки 4K и максимальной яркости 4500 ANSI люмен. Кроме того, проектор поддерживает широкую цветовую гамму и высокую динамическую контрастность, сообщает Gizmochina.

Интересно Xiaomi выпустит 82-дюймовый 8K-телевизор с модемом 5G и экраном LG

Особенности проектора Fengmi 4K Max

В Fengmi 4K Max используется фирменная технология оптимизации качества FAV. Проектор поддерживает стандарты HDR10+ и HLG, обеспечивающие контрастное и детализированное изображение. Габариты модели составляют 608х389х140 мм.



Проектор будет увеличивать диагональ до 200" с сохранением разрешения

Fengmi 4K Max работает под управлением фирменной операционной системы FengOS, адаптированной для этого класса устройств. В комплекте предусмотрен 100-дюймовый экран со специальной линзовой структурой Френеля и рамкой из анодированного алюминия. Особые свойства материала позволяют увеличить коэффициент контрастности до десяти раз по сравнению с обычной белой стеной.

Цена

Стоимость проектора в Китае составляет 4128 долларов (115 940 гривен).