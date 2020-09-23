Xiaomi регулярно выпускает новые продукты для умного дома. Накануне компания представила свой первый автоматический умный дверной замок, который называется Xiaomi Automatic Smart Door Lock.

Замок Xiaomi автоматически откроется при распознавании отпечатка пальца. Это избавляет от необходимости вращать ручку, чтобы открыть замок, отмечает Gizmochina. Производитель заявляет, что точность распознавания отпечатков пальцев составляет 98,94%.

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Особенности Xiaomi Automatic Smart Door Lock

Замок может хранить 50 наборов долгосрочных паролей, периодических паролей и одноразовых временных паролей. Он также поддерживает несколько различных методов разблокировки, таких как разблокировки по NFC, по Bluetooth, с помощью голосовых команд через устройства умного дома и другие.

Видео Automatic Smart Door Lock:

Устройство работает от восьми элементов питания АА, которых должно хватить на 12 месяцев использования. Также имеется порт USB-C, который можно использовать для подачи питания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Цена

Автоматический умный дверной замок Xiaomi доступен для предварительного заказа по цене 250 долларов (7066 гривен).