Компания Xiaomi представила новый аксессуар для владельцев ПК и ноутбуков – беспроводную компьютерную мышь Mi Smart Mouse. Помимо значительной автономности, мышка получила массу особенностей.

Как сообщает gizmochina, корпус устройства покрыт антибактериальным покрытием, двумя интерфейсами беспроводного подключения и встроенным микрофоном с функциями виртуального помощника.

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Интересные преимущества мышки

Главной особенностью гаджета стала дополнительная кнопка, нажатие на которую запускает ассистент XiaoAI. С помощью встроенного микрофона он способен распознавать команды пользователя и выполнять различные действия, например, запускать приложения, преобразовывать речь в текст с возможностью дальнейшего перевода или выключать компьютер.



Mi Smart Mouse от Xiaomi

Манипулятор также может интегрироваться в экосистему умного дома Mijia, при этом мышь выполняет роль универсального пульта управления, с помощью которого можно включать различные бытовые приборы.

Кроме традиционного USB-ресивера, поддерживается и подключение мыши к ПК через Bluetooth. Производитель реализовал возможность одновременного сопряжения с двумя компьютерами или ноутбуками: для изменения рабочего устройства достаточно нажать левую и правую кнопки на аксессуаре, удерживая их не менее трех секунд.

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Автономность и цена

По заявлению Xiaomi, одного заряда встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч новинке хватит на месяц автономной работы, а в режиме ожидания "грызун" продержится до полугода. Стоимость Xiaomi Mi Smart Mouse в Китае составляет 18 долларов (480 гривен).