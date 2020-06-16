Ассортимент фирменной техники Xiaomi пополнился новинкой, актуальной для летнего сезона – на краудфандинговой платформе Youpin появился портативный вентилятор DOCO. Легкий компактный прибор со значительным временем автономной работы и доступной ценой получил функцию увлажнения воздуха и производительный двигатель.

Портативный вентилятор вовремя анонсировали в начале летнего сезона на платформе Youpin.

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Характеристики портативного вентилятора DOCO

Устройство с габаритами 178x92x40 мм и весом 155 граммов оснащен безщеточным электродвигателем с тремя скоростными режимами: 3200, 4100 и 5100 оборотов в минуту. Заявленная автономность прибора с аккумулятором на 2000 мАч при максимальной производительности составляет 3,5 часа, а в экономичном режиме – до 12 часов.

Портативный вентилятор DOCO

Еще одной особенностью новинки стала функция распыления воды из специального отсека в корпусе. По заверениям производителя, устройство позволяет снизить температуру вблизи вентилятора на 3 градуса Цельсия, сохраняя невысокий уровень шума и нагрева самого устройства. В комплект новинки также входит подставка для настольной установки.

Вентилятор имеет функцию увлажнения воздуха

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Цена

Портативный вентилятор Xiaomi DOCO в зеленом, розовом и белом корпусах уже поступил в продажу в Китае по цене 10 долларов (268 гривен).