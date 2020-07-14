Ассортимент гаджетов Xiaomi пополнился оригинальной новинкой в необычном форм-факторе. Мобильный телефон под названием Qin AI Life, рассчитанный на молодую аудиторию пользователей, внешне напоминает игровую консоль Game Boy.

Несмотря на то, что телефон внешне напоминает консоль от Nintendo – он обладает гораздо большим набором функций по сравнению с оригинальным Game Boy. Сейчас Qin AI Life собирает деньги на краудфандинговой платформе Youpin.

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Характеристики телефона-консоли от Xiaomi

Новинка имеет цветной дисплей диагональю 1,54 дюйма с разрешением 240×240 пикселей и оснащена большими аппаратными кнопками и крестовиной для навигации, что разместились на передней панели. Габариты телефона составляют 74х38,6х12,1 мм, вес – 48 граммов. Одной из особенностей гаджета стала функция удаленного родительского контроля, включая определение местоположения ребенка.

Xiaomi Qin AI Life

Qin AI Life оснащен модулями Wi-Fi, GPS, Bluetooth, и eSIM. Кроме того, аппарат поддерживает функции голосового ассистента XiaoAI. Прошивка устройства включает учебные программы, энциклопедию с возможностью чтения статей вслух электронным диктором, а также учебную и художественную литературу. За автономность новинки отвечает встроенный аккумулятор емкостью 1150 мАч.

Цена

Будет стоить мобильный телефон в Китае 57 долларов (1544 гривен), однако цена актуальна только на этапе краудфандинга.