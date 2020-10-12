Компания Xiaomi представила новую беспроводную технологию One Finger Connect, предназначенную для сверхточного позиционирования гаджетов. С ее помощью настроить работу приборов в составе экосистемы умного дома можно буквально одним движением пальца, просто наклонив смартфон в нужную сторону. Ключевые особенности своей разработки компания продемонстрировала в официальном видеоролике.

Фирменную технологию бренд позиционирует как "сверхточный домашний GPS" с точностью определения местоположения до 10 сантиметров и углом поворота с погрешностью на уровне 3 градусов, сообщает SparrowsNews.

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Для чего нужен UWB One Finger Connect

Компания рассматривает UWB One Finger Connect как дополнение к беспроводным интерфейсам Bluetooth и Wi-Fi. Для работы технологии необходимо оснащение смартфона и ряда оборудования умного дома встроенными чипами UWB и специальными антеннами.

В опубликованном видеоролике Xiaomi показала, как устанавливается связь между устройствами, и осуществляется управление самыми разнообразными приборами со смартфона. Например, с помощью одного простого жеста можно включить телевизор, отрегулировать яркость лампы, продублировать экран гаджета на мониторе или выбрать трек для воспроизведения.

Демонстрация технологии One Finger Connect, видео:

Кроме того, в ролике показан пример полностью бесконтактного управления – разблокировка входной двери при приближении пользователя со смартфоном в кармане. По заверению производителя, сверхширокополосная связь UWB One Finger Connect имеет надежную защиту от несанкционированного доступа.

Сейчас новая технология поддерживается смартфоном Xiaomi Mi 10 в рамках эксперимента, дата появления UWB-чипов в других устройствах компании будет объявлена позже.