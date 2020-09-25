Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила автомобильный видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2K. Очередной новинкой компании, появившейся на краудфандинговой платформе Youpin, стала модифицированная версия устройства под названием Dashcam 2 Standard Edition.

По сравнению с предыдущей моделью гаджет уменьшился в размерах, а также получил некоторые изменения в аппаратных характеристиках и более доступную цену, сообщает Gizmochina.

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Возможности Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition

Видеорегистратору дали корпус квадратной формы и оснастили 2-дюймовым IPS-дисплеем. Камера новинки способна записывать видео с разрешением Full HD. Устройство поддерживает кодек H.265, что снижает объем видеофайлов без значительной потери качества картинки.



Видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition / Фото Xiaomi

В конструкции прибора используется сенсор с линейным размером 1/2,9" и диафрагма f/2.0 для съемки в условиях недостаточного освещения. Широкоугольный объектив видеорегистратора с углом обзора 130°, позволяет захватывать в кадр сразу три полосы движения.



Компактный видеорегистратор снимает видео Full HD с H.265 / Фото Xiaomi

Устройство поддерживает интеллектуальное голосовое управление, которое не требует предварительного снятия блокировки, – пользователь может быстро сохранить видео без нажатия кнопок на корпусе регистратора. Гаджет совместим с фирменным приложением Mijia, благодаря которому картинку в режиме реального времени или сохраненную запись можно выводить на экран на приборной панели автомобиля.

Цена

Цена Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition в Китае составляет 44 доллара (1 242 гривны).