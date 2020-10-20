Экосистема продуктов Xiaomi продолжает активно расширяться. Очередными новинками, разработанными Zhimi Technology – суббрендом китайской компании – стали высокоэффективный графеновый нагреватель, что обеспечивает минимальные потери энергии, и очиститель воды с системой 6-ступенчатой фильтрации.

Обогреватель Zhimi Graphene Heater

Коэффициент преобразования электрического тепла в графене составляет 99%, что снижает потери энергии при нагревании. В новом нагревателе используется передовая GFM-структура с площадью рассеивания тепла 7116 см², что на 48% больше, чем в предыдущих моделях, сообщает iGeekPhone. Кроме того, скорость нагрева на 60% выше, чем у других электрических нагревателей.

Интересно Xiaomi строит полностью роботизированный завод

Устройство сочетает методы тепловой конвекции и теплового излучения, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения. Поддерживаются три режима работы с мощностью 900, 1300 и 2200 Вт. Пользователь также может установить желаемую температуру. После ее достижения устройство автоматически прекращает нагрев и переходит в состояние поддержания тепла.



Обогреватель Zhimi Graphene Heater

Устройство можно установить на пол или закрепить на стене. Производитель предусмотрел защиту от перегрева и перепадов напряжения с автоматическим отключением при обнаружении потенциальной опасности.

Цена

Новинка поступит в продажу 20 октября по цене 120 долларов (3 404 гривны).

Очиститель воды Mi Water Purifier H400G

Вместе с обогревателем бренд Zhimi представил новый очиститель воды Mi Water Purifier H400G. Это первый подобный продукт компании, в котором применяется 6-ступенчатая фильтрация с двумя фильтрами. В процессе очистки используется полипропилен, передний угольный стержень, ингибитор образования накипи, система обратного осмоса RO и задний угольный стержень.



Очиститель воды Mi Water Purifier H400G

Цена

В продажу очиститель воды поступит 21 октября. Цена пока не объявлена.