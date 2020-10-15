Вслед за компактным настольным обогревателем компания Xiaomi представила более производительную вертикальную модель. Гаджет получил инфракрасный керамический нагревательный элемент, высокую мощность и несколько режимов работы.

По заявлению Xiaomi, максимальная мощность устройства составляет 2100 Вт. При этом компания использует в конструкции обогревателя керамический нагревательный элемент высокой эффективности.

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Особенности Mijia Vertical Heater

В гаджете предусмотрены пять режимов работы: интеллектуальный режим с автоматической корректировкой обогрева, режим сна с пониженным уровнем шума, режим горячего воздуха, сильный теплый поток воздуха и режим естественного обдува без нагрева.



Обогреватель Mijia Vertical Heater

Во время работы обогреватель автоматически поворачивается из стороны в сторону с максимальной амплитудой в 100°. При этом пользователь может также выбрать один из трех режимов, в которых ограничивается охват области. Кроме того, в устройстве предусмотрен режим слежения, благодаря которому теплый поток воздуха будет автоматически направляться на владельца. Примечательно, что переключение режимов работы предусмотрено как с корпуса устройства, так и со смартфона.

Цена

Стоимость нагревателя Xiaomi Mijia составляет 57 долларов (≈1 615 гривен). Старт продаж новинки состоится 16 октября.