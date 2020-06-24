Многие камеры видеонаблюдения оснащаются поворотным механизмом для большего угла обзора, но такая конструкция увеличивает цену устройства. Как решение обеих проблем компания Xiaomi представила доступную модель XVV Smart Panoramic Camera с неподвижной оптикой и функцией панорамной съемки.

24 канал внимательно ознакомился со всеми характеристиками и функциями нового гаджета от Xiaomi.

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Особенности камеры наблюдения

Благодаря объективу типа "рыбий глаз" и возможности установки на потолке новинка способна осуществлять панорамную съемку на 360°. Такая опция позволяет захватывать в кадр все помещение без слепых зон. При настенном монтаже угол обзора камеры составляет 180°.



Камера Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera

Устройство оснащено 2-мегапиксельным сенсором и может записывать видео с разрешением 1080p, а также поддерживает функцию ночной съемки благодаря встроенным инфракрасным излучателям. Их свет не виден человеческому глазу и не влияет на качество картинки. Еще одной особенностью гаджета стал встроенный интерком для голосовой связи.



Камера может осуществлять панорамную съемку на 360°

Управление камерой осуществляется с помощью мобильного приложения MIJIA, а просматривать картинку в реальном времени можно на смартфонах, планшетах, телевизорах и разумных экранах. Новинка поддерживает кодирование видео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) и слотом для карт памяти объемом до 128 ГБ.

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Цена

Стоимость Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китае составляет 24 доллара (638 гривен).