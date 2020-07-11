Ассортимент спортивных аксессуаров Xiaomi пополнила обновленная версия представленной в конце 2019 года беговой дорожки WalkingPad R1 Pro. Модель под названием WalkingPad S1 отличается от предшественницы гораздо более компактным и легким корпусом, а также пониженным уровнем шума.

Xiaomi значительно переделала беговую дорожку, и теперь она существенно отличается от предыдущих моделей дизайном, размером и функциями, сообщает gizmochina.

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Особенности WalkingPad S1

Модернизированная версия спортивного аксессуара на девять килограммов легче прошлогодней модели, а в сложенном состоянии она занимает на 45% меньше места. Хотя конструкция WalkingPad S1 во многом схожа с предыдущей моделью линейки, она, по заверениям производителя, работает значительно тише.



Беговая дорожка Xiaomi WalkingPad S1

На передней части корпуса тренажера размещена светодиодная сенсорная панель, на которую выводится информация о скорости, количестве шагов и сожженных калорий, а также продолжительности тренировки. Управлять устройством можно с помощью дистанционки или мобильного приложения KS Fit.

При этом скорость вращения ленты может регулироваться автоматически в зависимости от взятого пользователем темпа. Встроенная система безопасности останавливает ленту, если движение прекратилось.

Цена

В отличие от предыдущей модели, новинка поставляется без комплектной опоры для рук, которую при необходимости можно приобрести отдельно. Стоимость беговой дорожки на краудфандинговой платформе Indiegogo составляет 469 долларов (12 646 гривен), а при комплектации опорой для рук набор обойдется покупателям в 599 долларов (16 151 гривну).