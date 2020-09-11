Фирменный каталог продукции Xiaomi пополнила беговая дорожка под названием URevo U1. Особенностью новинки стали компактные габариты, низкий уровень шума во время работы и доступная цена, сравнимая с покупкой недорогого смартфона.

Особенности беговой дорожки Xiaomi

Высота URevo U1 всего 6,5 см, что позволяет легко помещать ее под диваном, отмечает 24 канал. Максимальная скорость движения ленты беговой дорожки составляет 6 км/ч, что соответствует темпу джогинга.

Интересно Xiaomi научила свои смартфоны мерить пульс с помощью камеры

Из коробки этот показатель ограничен – лимит можно отменить после "накрутки трех километров на одометре. Данные о текущей тренировке выводятся на ЖК-дисплей, отображающий скорость, время бега и количество потраченных калорий.

Заявленный уровень шума при работе URevo U1 не превышает 62 децибела. Такой показатель достигается благодаря заводской подгонке подвижных частей спортивного снаряда. Дорожка укомплектована мобильным пультом дистанционного управления, что избавляет пользователя от необходимости смотреть вниз при настройке рабочих параметров во время тренировки.

Цена

Стоимость новинки в Китае составляет 190 долларов (5 290 гривен).