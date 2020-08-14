Очередной фирменной новинкой Xiaomi в составе экосистемы умного дома Mijia стал компактный вентилятор для жилых помещений Fresh Air Blower C1. Прибор примечателен минималистичным дизайном, настенным способом монтажа и возможностью не только подачи, но и очистки воздуха.

Как сообщает Gizmochina, MIJIA Fresh Air Blower C1 способен эффективно очищать воздух в помещении площадью около 28 квадратных метров, а его производительность на приток составляет до 80 кубических метров в час.

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Особенности MIJIA Fresh Air Blower C1

Устройство выдавливает из воздуха как мелкодисперсную пыль и дым, так и аллергены пыльцы. Толщина корпуса прибора составляет 130 мм – при установке на стену с помощью четырех комплектных монтажных болтов, он занимает всего 0,16 "квадрата" площади.

На тыльной стороне MIJIA Fresh Air Blower C1 предусмотрено входное отверстие под диаметр трубы 75 миллиметров. Предварительно пробурив соответствующее отверстие в стене, владелец сможет организовать забор воздуха с улицы с последующей его фильтрацией и нагнетанием в помещение.



MIJIA Fresh Air Blower C1

Внутри устройства установлен композитный фильтрующий элемент класса HEPA 13-минимальный размер удерживаемых частиц составляет 2,5 мкм. MIJIA Fresh Air Blower C1 оснащен центробежными вентиляторами с производительностью около 80 кубических метров очищенного воздуха в час. Лопасти вентилятора устроены таким образом, чтобы создавать минимум шума: благодаря двухканальной конструкции проточного тракта прибор можно оставлять включенным даже на ночь.

Цена

Стоимость новинки в Китае составляет 188 долларов (5 148 гривен).