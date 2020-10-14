В рамках бренда Mijia компания Xiaomi анонсировала настольный тепловой вентилятор. По заявлению производителя, он способен быстро нагреть воздух в небольшом помещении до заданной температуры. Идеальное решение для небольшого офиса или рабочего места.

Особенности Mijia Desktop Heater

Гаджет оснащен керамическим нагревательным элементом, который обеспечивает мгновенный нагрев. Устройство имеет несколько режимов обдува: от мягкого воздушного теплого потока до легкого бриза. При этом реализована возможность регулировки направления потока с амплитудой до 45 градусов, сообщает Xiaomi Planet.

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Диаметр верхнего основания устройства составляет 132 миллиметра. В нижней части имеется входное отверстие, обеспечивающее беспрепятственную подачу воздуха. Обогреватель имеет несколько конусообразную форму с элементами управления на верхней основе.



Обогреватель компактный и не занимает много места на столе

Устройство изготовлено из огнеупорного пластика с двойной тепловой защитой. Если керамический элемент нагреется до критических значений, интегрированный термостат обесточит устройство. Есть и дополнительный предохранитель на случай, если термостат выйдет из строя.



Настольный нагреватель Mijia Desktop Heater

Цена

Цена нагревателя для китайского рынка составляет 19 долларов (538 гривен), однако на AliExpress реальная стоимость достигает 30 долларов (849 гривен).