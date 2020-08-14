Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент фирменной бытовой техники. На этот раз представили компактный, но мощный фен Mijia H300 Anion. Кроме высокой производительности, новинка отличается наличием защиты от перегрева, функцией ионизации и доступным ценником.

Прибор "упакован" в миниатюрный корпус – длина его рабочей части составляет всего 9,5 см.

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Особенности Mijia H300 Anion

Несмотря на это, высокопроизводительный двигатель со скоростью вращения 18 000 оборотов в минуту, создает воздушный поток, скорость которого достигает 20 м/с. В конструкции прибора используется шестилопастный вентилятор, напоминающий небольшую авиационную турбину.



"Авиационная" турбина фена Mijia H300 Anion

Новинка оснащена контроллером температуры, который не допускает нагрева воздушной струи выше, чем 57°C, и встроенным ионизатором, который, как уверяет производитель, нейтрализует статическое электричество и разглаживает волосы.

Цена

В продажу Xiaomi Mijia H300 Anion поступит 16 августа по цене 21 доллар (577 гривен).