На собственной краудфандинговий платформе Youpin компания Xiaomi запустила кампанию по сбору инвестиций на производство нового USB-хаба Miwu. Особенностью аксессуара стало наличие сразу семи портов, а также поддержка сквозной зарядки ноутбуков по протоколу USB Power Delivery.

Технические особенности

Новинка включает следующие порты: три USB 3.0 Type-A, HDMI, USB Type-C с функцией Power Delivery, а также два слота для карт памяти SD и microSD соответственно. Корпус устройства изготовлен из алюминия с использованием пластиковых элементов. Несмотря на большое количество разъемов, аксессуар имеет компактные размеры – 139х36х11,8 миллиметра.

USB-xаб от Xiaomi, – Miwu

По заявлению производителя, хаб Miwu поддерживает работу с накопителями, объем которых не превышает 2 ТБ. Возможности HDMI ограничиваются разрешением 4К с частотой до 30 кадров в секунду. Пропускная способность USB 3.0 портов составляет 450 МБ/с. Также Xiaomi заявляет о поддержке сквозных зарядок при использовании блока питания с максимальной мощностью 100 Вт.

Цена

Стоимость хаба Miwu на этапе сбора средств составляет 23 доллара.