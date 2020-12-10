Компания Xiaomi пополнила перечень нестандартной продукции новым товаром - фирменной подушкой 8H Air Pro. Особенностями подушки стали использование латексного наполнителя с эффектом охлаждения, возможность регулировки высоты и функция массажа лица и шеи пользователя.

Новая модель получила ряд изменений по сравнению с предшественницей под названием 8H Z3, сообщает Gizchina.

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Обновленные особенности подушки Xiaomi

Компания использовала "дышащий" материал, а сама форма получила массажный рельеф из 220 элементов. Также в производстве применили технологическое волокно CoolMax, которое переплетается с натуральным волокном эвкалипта и хорошо впитывает влагу.



Подушка 8H Air Pro от Xiaomi

Внутренняя часть подушки получила двустороннюю перфорацию, а также пористую структуру. Так инженеры Xiaomi добились эффекта естественного кондиционирования воздуха. Наконец, наволочка новинки выполнена из специальной "дышащей" ткани X-903D с трехмерной структурой.

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Подушка 8H Air Pro поступила в продажу в Китае в двух модификациях: модель высотой 10 см обойдется покупателям в 27 долларов, а 12-сантиметровую версию производитель оценил в 35 долларов.