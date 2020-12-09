Ассортимент Xiaomi пополнился многофункциональным устройством для кухни под названием Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink. Компактная модульная система включает в себя посудомоечную машину, фильтр очистки воды, измельчитель отходов, а также специальную трехрежимную мойку для овощей.

Представленная на краудфандинговой платформе Youpin новинка имеет пять модулей, которые объединяют в себе семь функциональных блоков для мытья, дезинфекции и сушки посуды, а также для удаления отходов, измельчения овощей, фильтрации воды и хранения ножей, сообщает Gizmochina.

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Особенности кухни от Xiaomi

Устройство получило эргономичный дизайн – для его подключения требуется лишь электрический кабель и стандартная сантехническая подводка.

Очистка водопроводной воды обеспечивает система фильтрации Mijia Water Purifier 400G, а встроенный измельчитель мощностью 370 Вт с камерой емкостью 1,17 литра позволяет сбрасывать пищевые отходы вместе с водой в канализацию. Вся конструкция Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.



Кухня Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink от Xiaomi

Модуль для мытья овощей и морепродуктов оснащен шестью встроенными вибрационными элементами, которые создают высокочастотные колебания и генерируют большое количество крошечных пузырьков. Такое решение позволяет не только тщательно, но и бережно мыть продукты, что не менее важно, например, при очистке цветной капусты, брокколи и некоторых фруктов.

Цена

Стоимость комплекта Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink в Китае по условиям заказа составляет 612 долларов. Отдельная раковина с функцией мойки овощей и очистителем воды обойдется покупателям в 356 долларов.