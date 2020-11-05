Бренд ZMI, который входит в экосистему Xiaomi, представил портативный аккумулятор Multifunctional Power Bank. Кроме зарядки смартфонов и планшетов, гаджет может служить в качестве USB-концентратора и выводить изображение с ноутбука или смартфона на телевизор.

Характеристики Multifunctional Power Bank

Устройство имеет размеры 117,2×68,5×23,6 мм при весе 243,5 м емкость батареи составляет 10 000 мАч. Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает три часа. Из портов в наличии пара USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) и по одному USB Type-A и HDMI. В комплекте идет кабель с разъемами USB Type-C с обеих сторон, сообщает 24 канал.

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Что может Multifunctional Power Bank

Type-C поддерживает передачу данных в режиме хаба со скоростью до 5 Гбит/с и зарядку мощностью до 50 Вт. USB Type-A предлагает зарядку мощностью до 18 Вт. Порт HDMI может выводить контент в разрешении 4K (30 Гц) и 1080p (60 Гц) при использовании стандартов HDCP 1.4 и HDCP 2.2. Источник видео подключается через USB Type-C.



Павербанк Multifunctional Power Bank от Xiaomi

Еще ZMI Multifunctional Power Bank поддерживает технологию Power Delivery – она адаптирует мощность зарядки под разные виды устройств. Например, iPhone 12 заряжается с максимальной мощностью 20 Вт.

Цена

Новинка стоит в Китае 299 юаней (~ 1 277 грн). О международной доступности пока информации нет. Ранее ZMI представил самый мощный пауэрбанк с зарядкой 120 Вт.