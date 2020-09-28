Компания Xiaomi совместно с немецким производителем Braun разработали новую бритву Mijia Braun. Основной особенностью устройства станут лезвия от Braun, компактный размер и защита от воды.

Краудфандинговая компания для сбора средств начнется 30 сентября и завершится 14 октября – сообщает igeekphone

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Характеристики устройства

Под капотом гаджета разместился двигатель с мощностью 7200 оборотов в минуту. Рабочая поверхность будет оснащена двумя независимыми головками с лезвиями и гибкой конструкцией для адаптации к контурам лица.

С помощью специальной расчески аппарат сначала будет разглаживать волосы, а уже после срезать. Производитель заявляет, что благодаря такому инженерному решению удалось минимизировать дискомфорт при использовании устройства.

Электробритва Xiaomi Mijia Braun / Фото xiaomi

Новинка благодаря своей защите от влаги гаджет сможет выдержать погружение в воду и поддерживать сухое и влажное бритье. Заявления автономность работы устройства будет составлять до 40 минут, а пятиминутной зарядки хватит на один полный цикл бритья. Полная зарядка аккумулятора займет один час.

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Стоимость устройства

Во время сбора средств устройство можно будет приобрести за 199 юаней (828 гривен), в розничную торговлю поступит с ценой – 249 юаней (1036 гривен).