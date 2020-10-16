Расширяя ассортимент фирменных бытовых устройств, Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin новую модель унитаза, оснащенного смарт-функциями. Очередной представитель семейства умной сантехники получил поддержку голосового управления, функцию стерилизации и подогрев сиденья, а также цену, которую можно сравнить с покупкой смартфона того же бренда.

Особенностью смарт-унитаза Dabai стала интеграция голосового ассистента, который выполняет команды типа "Открой крышку" или "Включи воду". По периметру устройства предусмотрена светодиодная подсветка, которая также интегрирована и в элементы управления, сообщает Gizmochina.

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Как работает унитаз Dabai Voice-activated Smart Toilet

В момент, когда пользователь подходит к унитазу, тот автоматически открывает крышку и опускает сиденье. В устройстве используется технология плазменной стерилизации, которая активно применяется в медицине. Специальный блок ионизатора работает в течение двух часов после каждого сеанса, уничтожая бактерии, живущие под ободком.



Элементы управления Dabai Voice-activated Smart Toilet

Также в Dabai применяется технология вторичного сифонного промывания, которая позволяет быстро удалять любые следы с белой поверхности устройства. Умный унитаз получил функцию биде, а также 6-ступенчатую сушку теплым воздухом и подогрев сидения.



Унитаз Xiaomi получил функцию биде

Цена

Стоимость новинки по предварительному заказу составляет от 339 долларов (9 612 гривен) в зависимости от комплектации, а в продажу в Китае он поступит 10 ноября.