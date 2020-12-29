Xiaomi представила оболочку MIUI 12.5: более быструю, безопасную, автономную
Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 12.5 для Android. По словам компании, она стала легче, быстрее и экономнее к ресурсам, чем ее предшественница. Презентация бета-версии состоялась одновременно с последующим флагманом Xiaomi Mi 11 – первого в мире смартфона на Snapdragon 888.
В компании заявили, что MIUI 12.5 была переписана. Использование памяти удалось сократить примерно на 20 процентов, памяти в фоновом режиме – в среднем на 35 процентов, а энергопотребление системных приложений снизилось примерно на 25 процентов, пишет fonearena.
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Что нового
Система получила обновленные алгоритмы движений MIUI AI и улучшенную анимацию. Оболочка предлагает новаторский дизайн динамической визуализации и новые снежные обои, на которых запечатлена вершина горы Сигунян в провинции Сычуань – на обоях меняется освещение, тени и облака в реальном времени в течение 24 часов. Есть и другие локации, относящиеся к Греции и Италии.
MIUI 12.5 получила много визуальных обновлений, в частности, новые динамические обои / Фото fonearena
Улучшены возможности защиты конфиденциальности при работе с буфером обмена: оболочка показывает, какое приложение считывает содержимое буфера обмена и имеет к нему доступ. MIUI 12.5 включает новые функции для альбомов и нововведения в области конфиденциальности при работе с браузером и Xiaomi App Store.
Новая оболочка обеспечивает улучшенное взаимодействие между смартфонами и ноутбуками: пользователь сможет просматривать сообщения на компьютере, копировать текст на мобильном и вставлять его на компьютере, открывать фотографии и вебстраницы со смартфона на ПК.
MIUI 12.5 позволит легко переносить данные между смартфоном и компьютером / Фото fonearena
Также в MIUI 12.5 добавлены природные звуки сообщений, созданные совместно с мировыми звукооператорами. Предлагаются звуки на основе четырех местностей: тропических лесов Южной Америки, Австралии, саванны Восточной Африки и Полярного круга. По словам Xiaomi, будут смешиваться и сочетаться более 120 звуков различных существ. Добавлены новые системные звуковые эффекты с акцентом на объемное звучание.
Список устройств, которые получат внутреннюю бета-версию MIUI 12.5 с 28 декабря и публичную бета-версию пакетами с середины января 2021 года:
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Redmi Note 9
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Xiaomi CC9 Pro
- Xiaomi CC9e
- Mi 9 SE
- Mi 9
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
Стабильное обновление MIUI 12.5 будет выпущено для этих устройств в конце апреля 2021 года:
- Mi 11
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Pro
- Mi 10
Обновления для других моделей анонсируют позже. Этот список предназначен только для Китая, а о глобальном развертывании будет объявлено позже. В общем оболочка MIUI 12.5 должна со временем быть выпущена на всех устройствах, на которых сегодня работает MIUI 12.
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