Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воды Mi Water Purifier H600G, который на выходе может давать как питьевую, так и предварительно очищенную воду. Для более глубокой очистки в новинке используется технология обратного осмоса, а благодаря наличию отдельного крана пользователи могут сэкономить ресурс прибора при мытье посуды.

Особенности Mi Water Purifier H600G

В конструкцию Mi Water Purifier H600G с шестиступенчатой фильтрацией входит мембрана обратного осмоса 600G. Она удаляет из воды все примеси размером более 0,0001 микрон, включая ионы тяжелых металлов, вирусы и бактерии, а также может поглощать остаточный хлор. При этом прибор обладает высокой пропускной способностью, что позволяет набрать стакан воды за шесть секунд, сообщает Gizmochina.

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Также в Xiaomi Mi Water Purifier H600G есть функция подачи воды, что прошла лишь предварительный этап очистки через композитный фильтрующий элемент. Ее можно использовать для мытья посуды, фруктов и овощей.



Очиститель Mi Water Purifier H600G от Xiaomi

Новый водоочиститель может войти в экосистему умного дома благодаря поддержке приложения Mijia. С его помощью пользователи могут проверять качество воды, срок службы фильтра и другую информацию в режиме реального времени.

Фильтры можно заменить без необходимости перемещать очиститель благодаря двум специальным ручкам. Кроме того, устройство довольно компактное, значительной является лишь высота – 35,1 см, так что вы можете спокойно положить его под раковину.

Цена

Стоимость Xiaomi Mi Water Purifier H600G в Китае составляет 285 долларов (8 059 гривен).