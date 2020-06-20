Китайский производитель Xiaomi выпустил очередную “летнюю” новинку. Это напольный вентилятор Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc. Он привлекает внимание высокой производительностью, низким уровнем шума, а также высокой автономностью без подзарядки.

Минимальная высота Smartmi 3 in 1 DC составляет 515 мм, поэтому его удобно разместить на столе или полу, передает gizmochina.com.

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Чем интересен

Устройство может вращаться на все 4 стороны: угол наклона составляет до 100 градусов вверх и до 120 градусов в стороны. Таким образом устройство обеспечивает равномерный обдув помещения.

Xiaomi Smartmi 3 In 1 Dc работает без розетки / gizmochina.com

Прибор оснащен безщеточным двигателем постоянного тока бренда Nidec. Поэтому вентилятор имеет низкий уровень шума во время работы. Максимальный охват составляет 9 метров, а производительность – 24,8 м3 / минуту.

Устройство имеет встроенный вентилятор, автономность которого составляет до 20 часов работы. Управлять новинкой можно с помощью пяти кнопок, расположенных на корпусе вентилятора.

Цена

Xiaomi Smartmi 3 in 1 DC уже доступен на китайском рынке. Его стоимость составляет 112 долларов ( 3 тысячи гривен).