Viomi, дочерний бренд компании Xiaomi, выпустил новый оригинальный продукт – холодильник 21Face 5G IoT с интерактивным дисплеем, встроенным модулем Wi-Fi 6 и 5G-модемом для подключения к мобильным сетям пятого поколения.

Создавая такой кухонный гаджет, производитель не забыл и об основной функции устройства, цена которого сопоставима с покупкой флагманского смартфона, сообщает Gizmochina.

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Особенности холодильника 21Face 5G IoT

Новинка оснащена большим сенсорным экраном, который можно использовать для просмотра видео, прослушивания песен или поиска рецептов в интернете – а при желании в память прибора можно загрузить различные программы вроде клиентов социальных сетей. Связь с интернетом холодильник осуществляет через Wi-Fi со скоростью до 1200 Мбит/с или с помощью 5G-подключения.

Холодильник использует Wi-Fi 6 и 5g для связи с интернетом

Viomi 21Face 5G IoT также способен взять на себя роль центрального хаба для управления другими устройствами в составе экосистемы умного дома. Кроме того, поддержка функций голосового ассистента позволяет владельцу модели взаимодействовать с другой умной техникой на кухне. Суммарный внутренний объем холодильника составляет 520 литров, а заявленный уровень шума компрессора – не более 38 дБ.



Холодильник можно использовать как центр управления умным домом

Цена

Стоимость новинки в Китае составит 744 доллара (21 174 гривен), о планах по продаже прибора в других регионах производитель не сообщил.