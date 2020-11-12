Модельный ряд фирменных роутеров Xiaomi пополнился новым устройством под названием Wi-Fi 6 CR6606. Полезный прибор, выпущенный совместно с телекоммуникационной компанией China Unicom, поддерживает современный стандарт беспроводной связи, способен подключать к сети значительное количество клиентов и поступил в продажу по доступной цене.

Технические характеристики Wi-Fi 6 CR6606

Устройство получило двухъядерный процессор с тактовой частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной памяти, а также модуль Wi-Fi 6 с максимальной пропускной способностью 1775 Мбит/с, сообщает Gizmochina.

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Новинка поддерживает технологию ODFMA для "расщепления" канала на несколько полос, что позволяет увеличить количество одновременно подключенных по Wi-Fi устройств до 128. Кроме того, прибор может работать в составе MESH-сети для увеличения зоны покрытия.



Роутер Wi-Fi 6 CR6606 от Xiaomi

Роутер поддерживает алгоритм коррекции ошибок на основе LDPC-кодов, улучшает устойчивость при передаче данных. Маршрутизатор оснащен четырьмя внешними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 5 дБи.

Цена Wi-Fi 6 CR6606

Роутер Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606 уже поступил в продажу в Китае по цене 45 долларов (≈ 1 268 гривен).