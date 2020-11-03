Xiaomi представила серию аксессуаров в стиле Пикачу
Компания Xiaomi представила серию продуктов Pikachu Edition в дизайне Пикачу. Всего представлено 5 новинок.
Xiaomi анонсировала Mi Power Bank 3 Pikachu Edition, но оказалось, что это не единственный продукт Xiaomi, который получил специальное издание в тематике покемонов. Официальный сайт показал также другие предметы, в стилистике Пикачу, пишет Gizmochina.
Интересно Xiaomi выпустила портативную умную колонку: цена приятно удивляет
Что представили
Всего показали 5 новинок:
- полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2s,
- Mi Powerbank 3 с емкостью 10 000 мАч,
- фотопринтер,
- дорожный чемодан,
- компактный рюкзак для детей Mi Backpack 10L.
Новые продукты от Xiaomi
Mi Power Bank 3 Pikachu Edition получил корпус желтого цвета, в центре которого разместили Пикачу. Кроме симпатичного дизайна аккумулятор может похвастаться и неплохими характеристиками. Его емкость составляет 10 000 мАч, а максимальная мощность зарядки достигает 18 Вт. Присутствуют сразу два входных порта – micro-USB и USB Type-C.
Цены
Наушники Xiaomi Mi Air 2s Pikachu Edition, принтер и чемодан будут стоить по 399 юаней (чуть больше 1 700 гривен), Power Bank обойдется в 99 юаней (430 гривен), а рюкзак — в 59 юаней (253 гривны).
Поделиться новостью