Компания Xiaomi представила серию продуктов Pikachu Edition в дизайне Пикачу. Всего представлено 5 новинок.

Xiaomi анонсировала Mi Power Bank 3 Pikachu Edition, но оказалось, что это не единственный продукт Xiaomi, который получил специальное издание в тематике покемонов. Официальный сайт показал также другие предметы, в стилистике Пикачу, пишет Gizmochina.

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Что представили

Всего показали 5 новинок:

полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2s,

Mi Powerbank 3 с емкостью 10 000 мАч,

фотопринтер,

дорожный чемодан,

компактный рюкзак для детей Mi Backpack 10L.

Новые продукты от Xiaomi

Mi Power Bank 3 Pikachu Edition получил корпус желтого цвета, в центре которого разместили Пикачу. Кроме симпатичного дизайна аккумулятор может похвастаться и неплохими характеристиками. Его емкость составляет 10 000 мАч, а максимальная мощность зарядки достигает 18 Вт. Присутствуют сразу два входных порта – micro-USB и USB Type-C.

Цены

Наушники Xiaomi Mi Air 2s Pikachu Edition, принтер и чемодан будут стоить по 399 юаней (чуть больше 1 700 гривен), Power Bank обойдется в 99 юаней (430 гривен), а рюкзак — в 59 юаней (253 гривны).