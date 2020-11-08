Очередной новинкой Xiaomi, представленной на краудфандинговой платформе Youpin, стал многофункциональный настольный диспенсер для воды. Прибор сочетает в себе свойства фильтра тонкой очистки питьевой воды и термопота со съемным пятилитровым баком, способным подогреть воду до 90° С всего за три секунды.

Mi Desktop Water Dispenser позволяет быстро получить как холодную, так и горячую воду, предварительно очищенную с помощью 6-ступенчатой системы обратного осмоса, сообщает Gizmochina. Интересно Xiaomi выпустила портативную умную колонку: цена приятно удивляет Особенности Mi Desktop Water Dispenser На корпусе очистителя предусмотрен OLED-дисплей, отображающий информацию о режиме работы устройства, состоянии фильтрующего элемента, а также объеме доступной воды. Номинальная мощность очистителя составляет 2100 Вт в режиме подогрева. Заявленный ресурс фильтра – 2000 литров. Фото Mi Desktop Water Dispenser Всего за три секунды устройство, по заверению Xiaomi, способно подогреть воду до необходимой температуры с точностью в 1 °С. Емкость комплектного съемного бака для воды составляет 5 литров. Поскольку гаджет входит в экосистему умных устройств компании, его можно настроить со смартфона с помощью мобильного приложения. Цена Стоимость диспенсера в Китае после окончания сбора средств составит 225 долларов (≈6 353 гривны).