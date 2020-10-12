Бренд Mijia выпустил на площадке Xiaomi Youpin новую версию термоса Bullet Thermos, который держит тепло и холод до 12 часов.

Новинка отличается от прошлой модели крышкой, чтобы открыть термос, нужно слегка нажать на кнопку на передней панели. Новая конструкция упрощает использование термоса одной рукой, сообщает 24 канал.

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Особенности термоса

Bullet Thermos имеет емкость 480 мл, что немного меньше, чем у его предшественника – там было 500 мл. Вес увеличился с 215 граммов до 225 граммов за счет дополнительного механизма крышки. Для терморегулирования в термосе используются медный отражающий и вакуумный слои.

Фото термоса Mijia Bullet Thermos

При температуре в помещении в 20 градусов новый термос Mijia обеспечивает шесть часов сохранения тепла – после этого показатель упадет с 95 градусов до 68 градусов по Цельсию.

Цена

Гаджет можно купить в Китае за 99 юаней (417 гривен). На выбор есть белый и черный варианты.