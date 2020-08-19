На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый представитель умной бытовой техники. Третья ревизия ведра для мусора Smart Trash T с функцией автоматического запечатывания пакетов примечательна компактными габаритами, длительной автономностью и большой скоростью работы механизма крышки.

Townew Smart Trash T3 занимает на 30% меньше места по сравнению с предшественником за счет измененной формы корпуса, рассказывает 24 канал.

Интересно Xiaomi анонсировала карманный принтер размером с павербанк

Особенности Townew Smart Trash T3

Умный мусорный бак получил поддержку запатентованной фирменной технологии ASAR 3.0 для запечатывания использованного мешка с отходами и фиксации чистого с заправленным в крышку "картриджа".

Видеоанонс Townew Smart Trash T3

Как уверяет производитель, новинка на 100% быстрее и на 120% эффективнее, чем предыдущее поколение фирменных приборов. Время отклика при обнаружении движения на расстоянии 35 см для открытия крышки было уменьшено до 0,3 секунды.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 60 дней автономности в режиме ожидания. Для зарядки АКБ используется порт micro-USB.

Цена Townew Smart Trash T3

Розничная цена Townew Smart Trash T3 составит 86 долларов (2342 гривен), но на время краудфандинговой кампании новинка обойдется покупателям вдвое дешевле – сейчас производитель предлагает оформить заказ за 43 доллара (1171 гривна).