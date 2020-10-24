Xiaomi представила умную кровать с голосовым управлением
Компания Xiaomi показала новую версию умной кровати 8h Milan, представленной в конце 2019 года. Особенностью модели, получившей приставку Pro в названии, стала поддержка функции голосового управления и наличие сразу пяти "режимов комфорта".
Особенности 8H Milan Smart Electric Bed Pro
От из своего предшественника новинка отличается наличием двух дополнительных электродвигателей, способных обеспечивать большую подъемную силу по сравнению с конструкцией первой модели серии, сообщает Gizmochina.
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Продвинутая модель предусматривает двухзонный подъем и имеет пять предустановленных режимов:
- горизонтальное положение;
- "невесомость";
- просмотр телевизора;
- режим чтения;
- и "Антихрап".
Кровать 8H Milan Smart Electric Bed Pro от Xiaomi
В основе кровати – матрас с пружинами, изготовленными из закаленной стали. Новинка предусматривает возможность управления с помощью комплектного пульта, или фирменного мобильного приложения, объединяющего различные устройства в экосистему умного дома. Предусмотрел производитель и возможность голосового управления.
Цена
Стоимость кровати 8H Milan составляет 735 долларов (20 833 гривны). Первые поставки компания планирует начать до 1 декабря 2020 года.