Xiaomi пополнила ассортимент бытовых устройств, выходящих под брендом Mijia, еще одной новинкой – обогревателем для ванной комнаты Smart Yuba Pro. Гаджет предназначен для прогрева воздуха в помещениях с повышенной влажностью и, как уверяют в компании, может похвастаться высокой производительностью.

Возможности Smart Yuba Pro

Как уверяет производитель, всего за 60 секунд Mijia Smart Yuba Pro способен повысить температуру в ванной комнате на целых 10°С. Кроме того, обогреватель оснащен встроенным LED-светильником, сообщает iGeekPhone.

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Гаджет можно разместить как на стене, так и вмонтировать в подвесной потолок. В устройстве предусмотрен Bluetooth-модуль для удаленного управления со смартфона. Новинка входит в экосистему умного дома Mijia, что позволяет настраивать сценарии использования в связке с другими гаджетами.

Обогреватель Smart Yuba Pro

Цена

Mijia Smart Yuba Pro подойдет пользователям, которые испытывают дискомфорт от принятия душа в холодное время года. Компания пока не раскрывает все технические характеристики новинки. В продаже гаджет появится 16 сентября по цене около 103 долларов (2 900 гривен).