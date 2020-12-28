Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования умный стол и кресло для детей Noc Loc Smart. Комплект доступен в синем и розовом цветах и стоит довольно дорого.

Стол поддерживает электрическую регулировку по высоте, можно регулировать угол наклона и запоминать различные положения, кроме того все это можно делать со смартфона через приложение Mijia или с помощью голосовых команд, сообщает Gizmochina.

Интересно Xiaomi выпустила индукционную плиту, на которой можно готовить без посуды

Характеристики и особенности стола

Высота Noc Loc Smart регулируется в пределах 52,5-78,5 см, комплект подходит для маленьких детей ростом 106-168 см. Его могут использовать дети от детского сада до окончания средней школы. Угол наклона стола может регулироваться от 0 до 40°. Для письма идеально подходят углы от 0 до 15°, а для чтения – от 15 до 30°. Для рисования и других задач подходят углы от 30 до 40°.



Стол Noc Loc Smart от Xiaomi

Стол оснащен сенсорной панелью управления, во время регулировок нет никакой вибрации. Что касается скорости подъемов, то от самой низкой до самой высокой точки стол поднимается за 11,5 секунд. Также предусмотрено отключение подъема при обнаружении препятствия.

Эргономичное кресло также поддерживает регулировку по высоте. Оно имеет три рабочих положения для сидения под углом 90°, удобное сиденье и двойную спинку, которая снижает усталость при сидении в течение длительного времени.

Цена

Цена стола Noc Loc Smart на платформе Xiaomi – 525 долларов (≈14 902).