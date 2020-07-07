Компания Xiaomi расширила ассортимент фирменной бытовой электроники неординарным продуктом. На краудфандинговой платформе Youpin появился оригинальный унитаз под названием Jenner XS с функцией автоматической адаптации под фигуру владельца, умной крышкой с электрическим приводом и рядом других полезных функций.

Одной из главных особенностей модели, представленной в шести цветовых решениях, стала запатентованная технология регулировки высоты конструкции, отмечает gizmochina.

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Как уверяет разработчик, новинкой могут пользоваться даже дети ростом около 90 сантиметров без каких-либо дополнительных приспособлений.

Jenner XS оснащен встроенным гигиеническим душем и функцией сушки. Инженеры компании также оснастили унитаз технологией автоматического открытия крышки в момент, когда к устройству кто-то подходит – закрывается она тоже самостоятельно. Кроме того, в модели предусмотрена возможность пятиступенчатого регулирования температуры сидения.



Унитаз может адаптироваться к осанке пользователя

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Цена

Стоимость новинки в базовой комплектации с ручным открыванием крышки составляет 665 долларов (17 992 гривны), а полностью "заряженная" версия обойдется покупателям в 806 долларов (21 808 гривен).