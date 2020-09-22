Xiaomi представила новое поколение умных увлажнителей Mijia Pure Smart Humidifier, особенностью которого стало использование системы расщепления воды на невидимые человеческим глазом частицы. Таким образом компания уменьшила влияние влаги на мебель и предметы интерьера, а также улучшила производительность устройства.

Особенности Mijia Pure Smart Humidifier

Главная фишка Mijia Pure Smart Humidifier заключается в использовании специальной системы диспергирования воды, сообщает Xiaomi Adictos. Если в классических увлажнителях во время работы видно струйку или облако холодного пара, образованного воздействием на воду ультразвукового излучателя, то в случае с новинкой Xiaomi невозможно определить невооруженным глазом, что она работает.

Интересно Xiaomi представила умный обогреватель для ванной

Внутри устройства размещены фильтры из специальных волокон, благодаря которым компания смогла отказаться от привычного распыления воды. По заверениям производителя, новая система позволяет избежать известковых отложений на мебели, а также неконтролируемого увлажнения предметов интерьера.



Обновленная система фильтров позволяет очень мелко распылять воду

Гаджет оснащен резервуаром емкостью 2,2 литра. Максимальная производительность увлажнителя составляет 240 мл воды в час, но при активации пассивного режима он может проработать при полном резервуаре до 19 часов. Mijia Pure Smart Humidifier входит в экосистему умного дома Mijia и предусматривает удаленное управление со смартфона.



Увлажнитель воздуха Mijia Pure Smart Humidifier

Цена

Стоимость увлажнителя составляет 25 евро (828 гривен). В продаже новинка появится 23 сентября.