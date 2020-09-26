Xiaomi представит недорогой электромобиль с поддержкой умного дома
Электромобиль Baojun E300 будет представлен на Пекинском автосалоне уже 26 сентября. Автомобиль выпускается китайским автопроизводителем Baojun вместе с Suning. Запас хода составит 300 км, а цену обещают в районе 10 000 долларов.
Кроме управления умным домом, автомобиль будет оснащен такими современными функциями, как дистанционное управление со смартфона, и предложит пользователям удобный интерактивный интерфейс, сообщает Gizmochina.
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Особенности электромобиля Baojun
Компания нацелена на то, чтобы предложить максимально удобное и практичное решение концепции "человек+машина+дом".
Xiaomi Baojun E300
Электромобиль Baojun E300 имеет небольшую мощность всего 39 л.с., а длина кузова не превышает 3 м. Он оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 30 кВт*ч, которого хватает примерно на 300 километров.
Цена Baojun
Будет стоить электромобиль Baojun E300 от 9 700 до 12 700 долларов в зависимости от комплектации.