Компания Xiaomi патентует смартфон, все грани которого, кроме верхнего и нижнего торцов, покрыты экраном. Запустят ли его в производство пока не известно.

В ассортименте Xiaomi может появиться необычное устройство, весь корпус которого будет покрывать сплошной экран. Описание концепта, как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

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Что известно

На показанных рендерах видно, что для новинки предусмотрено использование дисплея, охватывающего фронтальную, боковые и тыльную стороны устройства. Причем эта панель – обертка практически полностью лишена рамок сверху и снизу.

Концепт вероятного смартфона от Xiaomi / Фото LetsGoDigital

Xiaomi предлагает оснастить смартфон выдвижным блоком камер с тремя датчиками изображения и двойной вспышкой. Такое исполнение позволит полностью избавить экран от вырезов и отверстий.

Камеру можно будет применять для обычной съемки и получения автопортретов. В зависимости от режима функции видоискателя будет выполнять фронтальная или тыльная часть дисплея.

Среди прочего стоит выделить наличие симметричного порта USB Type-C и стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. К сожалению, пока не ясно, когда смартфон с подобным дизайном может появиться на коммерческом рынке и вообще ли он планируется.