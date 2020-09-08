Xiaomi анонсировала MIUI 12 еще в апреле этого года, и продолжает добавлять новые возможности в фирменную оболочку, предварительно согласовывая их с пользователями. Так, в официальном сообществе Xiaomi Mi Community компания предложила поклонникам бренда проголосовать за новые функции MIUI и раскрыла их подробности.

Будущие функции MIUI 12

Первым нововведением в двенадцатой ревизии прошивки может стать режим вибрации с возможностью настройки, адаптированный для использования с различными приложениями. Индивидуальный "почерк" вибромотора владелец смартфона сможет выбрать отдельно для той или иной программы, сообщает Xiaomi Adictos.

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Следующая функция, предложенная сообществом Xiaomi, – новый жест, который позволяет быстро включить режим работы одной рукой. Такая возможность позволит владельцам гаджетов с диагональю 6 и больше дюймов сэкономить время на поиск нужной опции в настройках.

Третье обновление представляет собой соответствующую модификацию интерфейса, ключевые элементы которого при включении описанного выше режима "переедут" в нижнюю часть дисплея.



Режим работы одной рукой для больших смартфонов

Наконец, одним из изменений в прошивке может стать функция быстрого платежа по NFC с подтверждением транзакции с помощью датчика отпечатков пальцев. Похожая система оплаты уже знакома владельцам моделей iPhone, оснащенных сканером Touch ID.

После того как пользователи проголосуют за функции, которые они хотели бы видеть на своих устройствах, команда MIUI будет работать над их появлением в следующих обновлениях прошивки.