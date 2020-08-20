На прошлой неделе в честь своего десятилетия Xiaomi представила первый в мире коммерческий прозрачный OLED-телевизор Mi TV LUX Transparent Edition. За уникальную 55-дюймовую панель компания просит около 7200 долларов. Теперь производитель раскрыл, какие технологии позволили создать телевизор с прозрачным экраном.

Как Xiaomi создавала прозрачный телевизор

Прежде всего перед Xiaomi стояла задача убрать из-за экрана телевизора любые непрозрачные элементы. Поэтому компании пришлось отказаться от традиционной задней панели, на которой часто крепятся всевозможные платы, блок питания и другие компоненты, рассказывает Sparrows News.

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Все это поместили в отдельный внешний блок, подключенный кабелем к экрану. Стоит отметить, что подобный подход уже давно используется в телевизорах компании, где все "мозги" вынесены в отдельный саундбар. Это позволило не только убрать из виду все непрозрачные компоненты, но и сделать панель максимально тонкой.

Убрав все "лишнее", компания занялась непосредственно экраном. Поскольку LCD-матрицам нужны подсветки для отображения картинки, выбор сделали в пользу технологии OLED, где каждый пиксель светится сам по себе. Чтобы сделать матрицу прозрачной, Xiaomi применила структуру, напоминающую обычные жалюзи. Благодаря точно рассчитанному промежутку между полосками пользователь может одновременно видеть четкое изображение и все, что происходит за экраном.



Xiaomi использовала OLED-матрицу в телевизоре

Xiaomi пришлось пересмотреть структуру не только матрицы, но даже субпикселей. На изображении выше показано, как отличается их расположение в традиционных OLED-экранах и прозрачном. Во втором случае белый, красный, синий и зеленый субпикселы имеют иное расположение, а 50% площади пикселя занимает прозрачный подсвеченный. Именно последний и выполняет роль промежутка.

В итоге экран Mi TV LUX Transparent Edition напоминает обычное прозрачное стекло. При этом его поверхность обработана таким образом, чтобы она была достаточно прочной и могла выдерживать давление без нарушения работы пикселей. Кроме того, для соединения частей дисплея используется УФ-клей, что улучшает точность склейки и уменьшает толщину итоговой панели.