Компания Xiaomi рассказала о ключевых особенностях фирменной технологии беспроводного пополнения заряда батареи. Ее козырем стала значительная мощность в 50 Вт – для корректной работы нового аксессуара производителю пришлось пересмотреть традиционную схему подачи питания на аккумулятор.

Во время беспроводной зарядки максимальная выходная мощность нового зарядного устройства позволяет "раскачать" батарею Mi10 Ultra емкостью 4500 мАч до 100% всего за 40 минут, сообщает GSMarena.

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Как работает новая зарядка Xiaomi

В компании отметили, что главный секрет заключается в размещении токовых преобразователей внутри устройства не последовательно, а параллельно.

Таким образом, если при традиционном последовательном подключении, которое реализовано во многих моделях гаджетов, уровень КПД преобразователей составляет 94%, то при параллельном он достигает 97%. Xiaomi, в свою очередь, утверждает, что установила в флагманский гаджет модернизированный преобразователь напряжения, эффективность которого составляет 98,5%.



Схема крепления зарядной катушки на смартфоне Xiaomi

Аккумулятор устройства разделен на две независимых ячейки по 2250 мАч, к каждой из которых преобразователь подключен с помощью проводника на основе графена. Также компания модифицировала катушку индуктивности, которая представлена многожильным медным проводом, намотанной в пять слоев. Такое решение позволило вендору максимально сконцентрировать магнитное поле и снизить потери эффективности.