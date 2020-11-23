Компания Xiaomi уже неоднократно удивляла пользователей интересными разработками. Сейчас производитель работает над гибким смартфоном, напоминающим Samsung Galaxy Fold. Но китайская новинка получит еще одну трендовую фишку.

Новая разработка Xiaomi будет лишена каких-либо отверстий для фронтальной камеры, пишет Letsgodigital.

К теме Apple тоже работает над гибким смартфоном: появились детали

Подробнее

Новый патент зарегистрировала Xiaomi Mobile Software Co. Это складной смартфон, который можно разложить до размеров небольшого планшета (как и Galaxy Fold). Внешний экран получил широкие рамки, а над ним разместили отверстия для разговорного динамика.

При этом внутри разместили большой складной экран уже со значительно более тонкими рамками без отверстий для камеры. Для этого инженеры использовали технологию выдвижной камеры. При этом фронтальную камеру можно использовать в открытом и сложенном состоянии смартфона.

В этом выдвижном модуле разместили две камеры, еще три камеры размещены в основном блоке на задней панели.

Интересно В сети появились фото неанонсированных смартфонов Xiaomi: что показали

На правой стороне устройства есть кнопки регулировки громкости, а также кнопка включения смартфона. Слот для SIM-карты размещен с левой стороны. Кроме того, снизу можно увидеть разъем USB-C и динамик.

Полноценный выход гибкого смартфона от Xiaomi запланировали на в 2021 год.