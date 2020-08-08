Xiaomi разработала умный аквариум с автокормушкой
Китайский производитель Xiaomi не прекращает удивлять интересными разработками. Сейчас компания показала умный аквариум. Весомым его преимуществом является функция автоматической подачи корма.
Устройство Xiaomi разработала совместно с компанией Yuanyibai Technology, информирует xiaomiadictos.com.
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Что еще интересного
Аквариум имеет габариты 382х166х229 миллиметров. Корпус создали из акрилового стекла и прочного инженерного ABS пластика.
Еще одна интересная фишка – панорамный обзор с углом зрения 360 градусов, поэтому содержимое аквариума видно с любой точки.
Более того, устройство может вписаться в дизайн любого помещения, так как производитель оснастил его светодиодной подсветкой, которая может отображать до 1600 разных оттенков.
Здесь есть угол обзора на 360 градусов / xiaomiadictos.com
Управлять аквариумом можно с помощью смартфона. Для этого нужно установить мобильное приложение Mijia.
Здесь есть автоматическая подача корма с минимальной дозировкой в 0,3 грамма. Также в аквариуме предусмотрена система фильтрации, способная всего за несколько минут полностью очистить воду.
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При этом работает система от напряжения всего в 5 вольт, что позволяет питать аквариум даже от портативного аккумулятора.
Цена
Стоимость новинки составляет 43 евро (1300 гривен) за модификацию без умной кормушки, и 48 евро (1450 гривен) с кормушкой.